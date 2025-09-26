Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Сергей Силкин: Миранчук — парень умеющий, уже сейчас приносит пользу «Динамо»

Сергей Силкин: Миранчук — парень умеющий, уже сейчас приносит пользу «Динамо»
Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил выступление полузащитника Антона Миранчука за команду.

«Миранчук — парень умеющий, его приобретение пошло на пользу. Он уже сейчас её приносит. Костя Тюкавин попал в штангу, вышли впятером на двоих защитников в конце, но не забили. Пока он далёк от своих кондиций. Костя слишком много пропустил, да и травма была слишком серьёзная», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Миранчук отметился результативной передачей в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:2). Ранее он выступал за швейцарский «Сьон», где сделал три голевые передачи за 25 матчей.

