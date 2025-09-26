Силкин: «Динамо» бросило играть во втором тайме с «Крыльями», да и обороны пока нет
Поделиться
Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о матче 10-го тура Мир РПЛ, в котором бело-голубые победили «Крылья Советов» со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9' 0:2 Бителло – 24' 0:3 Сергеев – 34' 1:3 Ахметов – 59' 2:3 Гальдамес – 88'
«Первый тайм «Динамо» в матче с «Крыльями» был хороший, во втором бросили играть — пропустили два. Все подходы к воротам ничем не закончились. Второй тайм провели не очень. А обороны у «Динамо» пока нет», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Динамовцы забили все три гола в первом тайме: отличились Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24) и Иван Сергеев (34). У самарцев мячи забили Ильзат Ахметов (59) и Томас Гальдамес (88).
Материалы по теме
Самая крупная победа «Динамо»:
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
20:35
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:54
-
19:46
-
19:44
-
19:42
-
19:41
-
19:36
-
19:33
-
19:29
-
19:25
-
19:24
-
19:21
-
19:15
-
19:15
-
19:00
-
18:59
-
18:53
-
18:50
-
18:39
-
18:38
-
18:35
-
18:32
-
18:30
-
18:29
-
18:13
-
18:11
-
18:10