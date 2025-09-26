Силкин: «Динамо» бросило играть во втором тайме с «Крыльями», да и обороны пока нет

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о матче 10-го тура Мир РПЛ, в котором бело-голубые победили «Крылья Советов» со счётом 3:2.

«Первый тайм «Динамо» в матче с «Крыльями» был хороший, во втором бросили играть — пропустили два. Все подходы к воротам ничем не закончились. Второй тайм провели не очень. А обороны у «Динамо» пока нет», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Динамовцы забили все три гола в первом тайме: отличились Даниил Фомин (9-я минута), Бителло (24) и Иван Сергеев (34). У самарцев мячи забили Ильзат Ахметов (59) и Томас Гальдамес (88).

