Женская сборная России стала победителем турнира развития УЕФА в Сербии

Женская юношеская сборная России (игроки не старше 15 лет) выиграла турнир развития УЕФА, которых проходил в Стара‑Пазове (Сербия).

Сборная России U‑15 в заключительном туре минимально победила сборную Сербии благодаря голу Татьяны Кукаевой.

Российские футболистки набрали девять очков и заняли первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположилась сборная Черногории с тремя очками, Сербия с тремя очками замкнула тройку лучших. Четвёртой стала сборная Беларуси, которая не набрала очков.

Основные мужская и женская сборные России отстранены от участия от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.