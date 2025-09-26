Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная России стала победителем турнира развития УЕФА в Сербии

Женская сборная России стала победителем турнира развития УЕФА в Сербии
Комментарии

Женская юношеская сборная России (игроки не старше 15 лет) выиграла турнир развития УЕФА, которых проходил в Стара‑Пазове (Сербия).

Сборная России U‑15 в заключительном туре минимально победила сборную Сербии благодаря голу Татьяны Кукаевой.

Российские футболистки набрали девять очков и заняли первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположилась сборная Черногории с тремя очками, Сербия с тремя очками замкнула тройку лучших. Четвёртой стала сборная Беларуси, которая не набрала очков.

Основные мужская и женская сборные России отстранены от участия от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Материалы по теме
Как я голосовала за «Золотой мяч» от России
Как я голосовала за «Золотой мяч» от России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android