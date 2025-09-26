Опубликованы результаты голосования на «Золотой мяч» — 2025

Пресс-служба официального аккаунта «Золотого мяча» в социальной сети X опубликовала результаты голосования на эту награду по итогам минувшего сезона. Победителем стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, набравший 1380 очков. На второй строчке расположился вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, заработавший 1059 очков. Замкнул тройку лидеров с 703 очками полузащитник «ПСЖ» Витинья.

Фото: x.com/ballondor

Набранные очки на голосовании на «Золотой мяч» — 2025 (Топ-10):

Усман Дембеле («ПСЖ») - 1380 очков; Ламин Ямаль («Барселона») — 1059 очков; Витинья («ПСЖ») — 703 очка; Мохамед Салах («Ливерпуль») — 657 очков; Рафинья («Барселона») — 620 очков; Ашраф Хакими («ПСЖ») — 484 очка; Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 378 очков; Коул Палмер («Челси») — 211 очков; Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») — 172 очка: Нуну Мендеш («ПСЖ») — 171 очко.

В Париже празднуют завоёванный Усманом Дембеле «Золотой мяч»: