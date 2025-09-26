Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Председатель совета директоров «Тоттенхэма» опроверг продажу клуба за рекордную сумму

Независимый председатель совета директоров «Тоттенхэма» Питер Чаррингтон заявил, что компания ENIC и семья Льюис не примет предложение предпринимателя Бруклина Эйрика о покупке клуба за рекордные € 3,7 млрд.

«Совет клуба и ENIC подтверждают, что «Тоттенхэм» не продается, и ENIC не хочет продавать свою долю в клубе», — заявил Чаррингтон в интервью Sky Sports.

41-летний Эйрик собрал консорциум из 12 человек, в который вошли инвесторы из НФЛ и НБА. Потенциальные новые владельцы были готовы выделить ещё € 1,36 млрд на «игровой бюджет», включая зарплаты, трансферные сборы и комиссионные агентам. После пяти туров АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» с 10 очками находится на второй строчке в турнирной таблице.

