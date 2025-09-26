Стало известно, насколько Дембеле оторвался от Ямаля в голосовании на «Золотой мяч»

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле набрал 1380 очков в голосовании на «Золотой мяч» 2025 года. Это на 321 очко больше, чем у вингера сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля (1059). Об этом информирует пресс-служба «Золотого мяча» в социальных сетях.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов.

В сезоне-2024/2025 Ямаль сыграл 55 матчей во всех соревнованиях, где забил 18 голов и сделал 25 ассистов. Вместе с «Барселоной» футболист стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: