Педро объяснил, почему сменил игровой номер в «Зените»

Бразильский вингер «Зенита» Педро рассказал, почему сменил игровой номер в петербургской команде с 24-го на 20-й.

— Перед этим сезоном вы сменили номер на футболке с 24-го на 20-й. Почему?

— Какого-то особенного значения в числе 20 для меня нет, оно мне просто нравится, плюс захотелось небольших перемен. Решил, что начало нового сезона — ​подходящий момент, — приводит слова Педро из предматчевой программки сайт «Зенита».

Педро 19 лет, он выступает за «Зенит» с января 2024 года.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, который заработал 18 очков. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика» с 17 очками. «Зенит» идёт пятым с 16 очками.