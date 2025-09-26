Дмитрий Булыкин: «Динамо» набрало ход — было бы странно, если бы команда не ожила

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил нынешнюю форму бело-голубых. Сегодня, 26 сентября, команда Валерия Карпина победила «Крылья Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ со счётом 3:2.

«Было бы странно, если бы «Динамо» не оживало и не набирало очки. По футболистам, а они на высоком уровне, должны быть вверху турнирной таблицы. Все ждали, когда команда наберёт ход и будет подниматься. Видимо, этот момент настал. Следующая игра с «Локомотивом», здесь окончательно будет ясно, кто окажется выше в таблице», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

