Дмитрий Булыкин: «Динамо» набрало ход — было бы странно, если бы команда не ожила
Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил нынешнюю форму бело-голубых. Сегодня, 26 сентября, команда Валерия Карпина победила «Крылья Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9' 0:2 Бителло – 24' 0:3 Сергеев – 34' 1:3 Ахметов – 59' 2:3 Гальдамес – 88'
«Было бы странно, если бы «Динамо» не оживало и не набирало очки. По футболистам, а они на высоком уровне, должны быть вверху турнирной таблицы. Все ждали, когда команда наберёт ход и будет подниматься. Видимо, этот момент настал. Следующая игра с «Локомотивом», здесь окончательно будет ясно, кто окажется выше в таблице», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
