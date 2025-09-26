Скидки
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: «Динамо» набрало ход — было бы странно, если бы команда не ожила

Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил нынешнюю форму бело-голубых. Сегодня, 26 сентября, команда Валерия Карпина победила «Крылья Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9'     0:2 Бителло – 24'     0:3 Сергеев – 34'     1:3 Ахметов – 59'     2:3 Гальдамес – 88'    

«Было бы странно, если бы «Динамо» не оживало и не набирало очки. По футболистам, а они на высоком уровне, должны быть вверху турнирной таблицы. Все ждали, когда команда наберёт ход и будет подниматься. Видимо, этот момент настал. Следующая игра с «Локомотивом», здесь окончательно будет ясно, кто окажется выше в таблице», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

