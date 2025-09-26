«Манчестер Сити» продлил контракт с воспитанником клуба

«Манчестер Сити» продлил контракт с английским полузащитником Нико О’Райли, сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 20-летним футболистов рассчитано до лета 2030 года.

«Этот день никогда не забуду. Я в «Сити» с восьми лет, попасть в первую команду и играть за неё — мечта, ставшая реальностью. Подписать новый контракт — это действительно нечто особенное.

Очень горжусь собой, как и моя мама! Она многим пожертвовала, чтобы я достиг того положения, в котором нахожусь сейчас, поэтому рад за неё так же, как и за себя.

Честно говоря, это только начало. Я прошёл долгий путь, но хочу продолжать двигаться вперёд, совершенствоваться с каждым днём и стать лучшим игроком. Здесь, в «Сити» под руководством Пепа, я знаю, что смогу это сделать. Это лучшее место для футболиста.

Хочу поблагодарить всех, кто работает в академии, моих товарищей по команде, Пепа, тренерский штаб и болельщиков «Сити», потому что без всех этих людей, которые поддерживали меня на протяжении всего пути, ничего бы не было», — сказал О’Райли.

О’Райли — воспитанник «Манчестер Сити», он провёл за основную команду «горожан» 27 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.