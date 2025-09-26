Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Футбол Новости

Московский «Локомотив» представил командное фото на сезон-2025/2026

Московский «Локомотив» представил командное фото на сезон-2025/2026
Комментарии

Московский «Локомотив» представил командное фото на сезон 2025/26. В кадр попал полный состав основной команды, а также тренерский штаб.

Следующий матч «Локомотив» проведёт с казанским «Рубином». Матч состоится в субботу, 27 сентября. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. Отметим, «Локомотив» сыграл вничью в пяти предыдущих матчах РПЛ.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, который заработал 18 очков. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика» с 17 очками. «Локомотив» идёт четвёртым (17). Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (1).

