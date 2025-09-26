Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин дал совет, как справляться с критикой

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин дал совет, как справляться с критикой. Сегодня, 26 сентября, команда Карпина победила «Крылья Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9'     0:2 Бителло – 24'     0:3 Сергеев – 34'     1:3 Ахметов – 59'     2:3 Гальдамес – 88'    

«Очень легко и спокойно справляюсь с критикой. Простой дам вам совет, если хотите: просто-напросто не слушайте и не читайте ничего. Вы делаете свою работу. Делаете её на сто процентов. И всё. А что и кто там говорит, кто эти люди, которые говорят, — это их проблемы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команда Валерия Карпина набрала 15 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.

