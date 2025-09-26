Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин дал совет, как справляться с критикой. Сегодня, 26 сентября, команда Карпина победила «Крылья Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ со счётом 3:2.

«Очень легко и спокойно справляюсь с критикой. Простой дам вам совет, если хотите: просто-напросто не слушайте и не читайте ничего. Вы делаете свою работу. Делаете её на сто процентов. И всё. А что и кто там говорит, кто эти люди, которые говорят, — это их проблемы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команда Валерия Карпина набрала 15 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме Карпин рассказал, что Нгамалё не был заявлен на матч с «Оренбургом» в качестве наказания

Самая крупная победа «Динамо»: