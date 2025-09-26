Валерий Карпин: ни как футболист, ни как тренер я особо ничего не достиг

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о своих достижениях. Сегодня, 26 сентября, команда Карпина победила «Крылья Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ со счётом 3:2.

— Футболист Карпин и тренер Карпин — кто из них успешнее?

— Не знаю. А что значит успешность?

— Кто большего достиг?

— Да не тот и не другой ничего особо не достигли. Достижения абсолютно разные. Футболист играет в футбол. Свою игру сыграл, гол забил или не забил, сыграл хорошо — молодец. Команда проиграла, но он молодец. Условно: Карпин сыграл хорошо, а команда проиграла. И? А про тренера так не скажешь, что сегодня сыграл хорошо, а команда проиграла. Проблема всегда в тренере или на тренере. Говорить о достижениях… Как футболист я выиграл чемпионат России. И что? Все уже забыли давным-давно. Ну или не забыли. Кто-то помнит. И? В истории это и останется, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.