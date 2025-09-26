Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Футбол Новости

Карпин рассказал, стоит ли перед «Динамо» задача попасть в путь РПЛ в Кубке России

Карпин рассказал, стоит ли перед «Динамо» задача попасть в путь РПЛ в Кубке России
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил, стоит ли перед бело-голубыми задача попасть в путь РПЛ в Фонбет Кубке России. После четырёх туров группового этапа «Динамо» набрало семь очков и занимает второе место в квартете В.

— Стоит ли перед «Динамо» задача попасть в путь РПЛ в Кубке? Или как пойдёт?
— Как пойдёт. Ротация, естественно, будет. Игра через три [дня] на четвёртый. Потом у нас ещё «Локомотив» после «Краснодара». Будет большая ротация или нет, посмотрим по состоянию игроков. Ротации, которая была в первых турах Кубка, не случится. Тем более восстановились уже Фернандес, Тюкавин и Маухуб. Ротация будет, но не такая масштабная, как в первых турах, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Валерий Карпин дал совет, как справляться с критикой

Самая крупная победа «Динамо»:

