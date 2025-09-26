«Арис» без Кокорина победил «Этникос» и вернулся на первое место в Лиге Кипра
Завершился матч 5-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» из Лимасола и «Этникос» (Ахнас). Команды играли на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.
Кипр — Первый дивизион . 5-й тур
26 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
3 : 0
Этникос
Ахнас
1:0 Гомис – 37' 2:0 Маккосленд – 55' 3:0 Какулис – 90'
На 37-й минуте Янник Гомис вывел «Арис» вперёд. На 55-й минуте Росс Маккосленд удвоил преимущество хозяев. Третий мяч был забит на 90-й минуте. Его автором стал Андроникос Какулис. Россиянин Александр Кокорин не принимал участия в матче.
После пяти матчей «Арис» занимает первое место в чемпионате Кипра. На счету команды 12 очков. На втором месте расположился «Пафос» с девятью очками и игрой в запасе.
