«Арис» без Кокорина победил «Этникос» и вернулся на первое место в Лиге Кипра

Завершился матч 5-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» из Лимасола и «Этникос» (Ахнас). Команды играли на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

На 37-й минуте Янник Гомис вывел «Арис» вперёд. На 55-й минуте Росс Маккосленд удвоил преимущество хозяев. Третий мяч был забит на 90-й минуте. Его автором стал Андроникос Какулис. Россиянин Александр Кокорин не принимал участия в матче.

После пяти матчей «Арис» занимает первое место в чемпионате Кипра. На счету команды 12 очков. На втором месте расположился «Пафос» с девятью очками и игрой в запасе.