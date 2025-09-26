Карпин — Тюкавину: надо реализовывать моменты, а не транжирить

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал один из игровых эпизодов с участием нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (3:2).

— За пижонские вещи Тюкавина, когда он отдал красивую передачу на партнёра, но пошла атака «Крыльев», в которой могли забить, стоит ругать человека?

— Если вы говорите про пижонские вещи… Если были другие варианты — не пижонить и отдать пас, ругать надо. За нереализованные моменты, если они пижонские, тоже надо ругать. Надо реализовывать моменты, а не транжирить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме Карпин рассказал, стоит ли перед «Динамо» задача попасть в путь РПЛ в Кубке России

Самая крупная победа «Динамо»: