Карпин — Тюкавину: надо реализовывать моменты, а не транжирить
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал один из игровых эпизодов с участием нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (3:2).
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9' 0:2 Бителло – 24' 0:3 Сергеев – 34' 1:3 Ахметов – 59' 2:3 Гальдамес – 88'
— За пижонские вещи Тюкавина, когда он отдал красивую передачу на партнёра, но пошла атака «Крыльев», в которой могли забить, стоит ругать человека?
— Если вы говорите про пижонские вещи… Если были другие варианты — не пижонить и отдать пас, ругать надо. За нереализованные моменты, если они пижонские, тоже надо ругать. Надо реализовывать моменты, а не транжирить», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
