Валерий Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ. Встреча на «Солидарность Самара Арене» завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

«Первый тайм понравился. И второй тайм тоже. Если бы забивали всё, что должны забивать, могли бы семь, наверное, забить. Только что говорили про критику. Не знаю, кто кого критиковал, критикует или не критикует. Мне трудно на эти вопросы отвечать. Сегодня два удара в створ — два гола. Ещё удары были по воротам? Хотели не давать доводить до удара», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.