Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов»

Валерий Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов»
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Крыльями Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ. Встреча на «Солидарность Самара Арене» завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9'     0:2 Бителло – 24'     0:3 Сергеев – 34'     1:3 Ахметов – 59'     2:3 Гальдамес – 88'    

«Первый тайм понравился. И второй тайм тоже. Если бы забивали всё, что должны забивать, могли бы семь, наверное, забить. Только что говорили про критику. Не знаю, кто кого критиковал, критикует или не критикует. Мне трудно на эти вопросы отвечать. Сегодня два удара в створ — два гола. Ещё удары были по воротам? Хотели не давать доводить до удара», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
«Динамо» забило три за первый тайм! А дальше команда Карпина придумала себе проблемы
«Динамо» забило три за первый тайм! А дальше команда Карпина придумала себе проблемы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android