Рафинья набрал вдвое меньше очков на голосовании «Золотого мяча», чем Дембеле

Нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Рафинья набрал 620 очков на голосовании «Золотого мяча» 2025 года. Это в два раза меньше, чем заработал победитель Усман Дембеле, играющий за сборную Франции и «ПСЖ», — 1380 очков. Об этом информирует пресс-служба «Золотого мяча» в социальных сетях.

В сезоне-2024/2025 Рафинья сыграл 57 матчей во всех соревнованиях, где забил 34 гола и сделал 25 ассистов. Вместе с «Барселоной» футболист стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов.

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: