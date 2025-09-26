Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Рафинья набрал вдвое меньше очков на голосовании «Золотого мяча», чем Дембеле

Рафинья набрал вдвое меньше очков на голосовании «Золотого мяча», чем Дембеле
Нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Рафинья набрал 620 очков на голосовании «Золотого мяча» 2025 года. Это в два раза меньше, чем заработал победитель Усман Дембеле, играющий за сборную Франции и «ПСЖ», — 1380 очков. Об этом информирует пресс-служба «Золотого мяча» в социальных сетях.

В сезоне-2024/2025 Рафинья сыграл 57 матчей во всех соревнованиях, где забил 34 гола и сделал 25 ассистов. Вместе с «Барселоной» футболист стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов.

Стало известно, насколько Дембеле оторвался от Ямаля в голосовании на «Золотой мяч»

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»:

