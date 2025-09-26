Дмитрий Булыкин оценил игру Тюкавина после восстановления от травмы

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о возвращении нападающего Константина Тюкавина после травмы. Сегодня, 26 сентября, команда Валерия Карпина победила «Крылья Советов» в матче 10-го тура Мир РПЛ со счётом 3:2.

«Возвращение Тюкавина должно помочь «Динамо». В матче с «Крыльями» у него уже были моменты, попал в штангу, но после нарушения. Ему надо набрать форму после такой травмы. Думаю, у него всё получится в следующих матчах, интересно на него посмотреть в игре с «Локомотивом». Чувствовалось, его не хватало команде», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.