Агкацев – в пятёрке самых дорогих вратарей не из топ-5 чемпионатов по версии CIES

Вратарь сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев был включён в список самых дорогих голкиперов, выступающих за пределами топ-5 чемпионатов по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). 23-летний футболист оценивается в € 14,5 млн.

Топ-5 самых дорогих вратарей, выступающих вне топ-5 лиг по версии CIES:

Анатолий Трубин («Бенфика») – € 46,6 млн; Роум Джейден Овусу-Одуро («АЗ Алкмар») – € 21,8 млн; Диогу Кошта («Порту») – € 20,5 млн; Матей Коварж (ПСВ) – € 16,9 млн; Станислав Агкацев («Краснодар») – € 14,5 млн.

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

