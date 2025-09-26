Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Видаль: Тони Кроос многому у меня научился. В «Байере» ему объяснили, что такое футбол

38-летний полузащитник сборной Чили Артуро Видаль вспомнил о совместном выступлении с немецким футболистом Тони Кроосом за «Байер» из Леверкузена.

«Тони Кроос многому у меня научился. Он был хорош в технике, но ему не хватало точности. Он пришёл ко мне и Ренато Аугусто, и мы объяснили ему, что такое футбол — мы многому его научили», — приводит слова Видаля Madrid Zone.

За свою карьеру 35-летний Кроос выступал за мюнхенскую «Баварию», «Байер» и мадридский «Реал», а также обучался в академиях «Ганзы» (Росток) и «Грайфсвальдер». В 754 официальных матчах полузащитник забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. В клубной карьере Кроос выиграл 33 трофея, включая шесть побед в Лиге чемпионов.

