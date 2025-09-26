Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Игрок «Зенита» Энрике — в десятке самых дорогих вингеров не из топ-5 лиг по версии CIES

Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике занял девятое место в рейтинге самых дорогих вингеров, выступающих за пределами топ-5 чемпионатов, по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Бразильский футболист оценивается в € 31 млн.

Первое место в указанном списке занимает футболист «Спортинга» Жеовани Кенда, стоимость которого составляет € 59 млн. На второй строчке располагается игрок «Брюгге» Христос Цолис — € 46,6 млн. Замыкает тройку лидеров вингер «Фламенго» Самуэл Лино, чья стоимость оценивается CIES в € 38,8 млн.

В составе «Зенита» Энрике провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Новости. Футбол
