Батраков и Кисляк вошли в топ-10 самых дорогих полузащитников не из топ-5 лиг

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк вошли в топ-10 самых дорогих игроков на своей позиции не из топ-5 лиг в рейтинге от CIES.

Фото: CIES

Батраков расположился на третьем месте в рейтинге. Его стоимость составляет € 41,9 млн., Матвей – на шестом (€ 35,6 млн). Также в топ-10 полузащитников попали игроки из чемпионатов Португалии, Турции и Нидерландов.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, который заработал 18 очков. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика» с 17 очками. «Локомотив» идёт четвёртым (17). Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (1).