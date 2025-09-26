«Динамо» выиграло первый тайм гостевого матча в РПЛ с крупным счётом впервые за 12 лет

Московское «Динамо» впервые за 12 лет в чемпионатах России выиграло первый тайм в гостевом матче с крупным счётом, сообщается в телеграм-канале «Цифроскоп».

Сегодня, 26 сентября, бело-голубые обыграли «Крылья Советов» в Самаре со счётом 3:2. Три мяча динамовцы забили в первом тайме, отличились Даниил Фомин (девятая минута), Бителло (24) и Иван Сергеев (34).

В прошлый раз «Динамо» выигрывало первый тайм гостевого матча чемпионата России с крупным счётом 16 сентября 2013 года в игре с «Уралом» со счётом 4:0. Итоговый счёт той встречи — 4:1. В ноябре 2012-го по итогам первого тайма «Динамо» громило «Спартак» со счётом 3:0 (итоговый счёт 5:1).

Команда Валерия Карпина набрала 15 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева с 12 очками занимают 10-е место.

В следующем туре 4 октября «Динамо» примет «Локомотив», «Крылья Советов» в этот же день сыграют в гостях с казанским «Рубином».