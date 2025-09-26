Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Динамо» выиграло первый тайм гостевого матча в РПЛ с крупным счётом впервые за 12 лет

Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» впервые за 12 лет в чемпионатах России выиграло первый тайм в гостевом матче с крупным счётом, сообщается в телеграм-канале «Цифроскоп».

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9'     0:2 Бителло – 24'     0:3 Сергеев – 34'     1:3 Ахметов – 59'     2:3 Гальдамес – 88'    

Сегодня, 26 сентября, бело-голубые обыграли «Крылья Советов» в Самаре со счётом 3:2. Три мяча динамовцы забили в первом тайме, отличились Даниил Фомин (девятая минута), Бителло (24) и Иван Сергеев (34).

В прошлый раз «Динамо» выигрывало первый тайм гостевого матча чемпионата России с крупным счётом 16 сентября 2013 года в игре с «Уралом» со счётом 4:0. Итоговый счёт той встречи — 4:1. В ноябре 2012-го по итогам первого тайма «Динамо» громило «Спартак» со счётом 3:0 (итоговый счёт 5:1).

Команда Валерия Карпина набрала 15 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева с 12 очками занимают 10-е место.

В следующем туре 4 октября «Динамо» примет «Локомотив», «Крылья Советов» в этот же день сыграют в гостях с казанским «Рубином».

Комментарии
