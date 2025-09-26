Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Артета: все знают, насколько Букайо Сака важен для «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание нового контракта нападающего Букайо Сака с клубом.

«Этот игрок невероятно счастлив и гордится своей ролью. Всё будет развиваться естественным образом. Все знают, насколько важен для нас Букайо. Надеюсь, вместе мы справимся», — приводит слова Артеты Фабрицио Романо.

Ранее защитник английского «Арсенала» Вильям Салиба договорился с клубом о новом пятилетнем контракте. Об этом сообщил The Athletic. После пяти туров «Арсенал» с 10 очками находится на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Лидером чемпионата является «Ливерпуль» (15 очков).

