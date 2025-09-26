Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генсекретарь РФС высказался об оскорбительном баннере фанатов «Зенита» про Дегтярёва

Генсекретарь РФС высказался об оскорбительном баннере фанатов «Зенита» про Дегтярёва
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об оскорбительном баннере болельщиков «Зенита» по отношению к министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву. Этот баннер был вывешен во время матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43'     2:0 Соболев – 59'     2:1 Гандри – 73'    

«Конечно, подобные плакаты на стадионах совершенно недопустимы. Мне кажется, этот вопрос даже бессмысленно обсуждать. Для нас очевидно, плакат был несанкционированным, под прикрытием большого баннера пытались его вывесить. Насколько я знаю, лица, которые к этому причастны, уже установлены. Если правильно понимаю, они будут привлечены к административной ответственности», — приводит слова Митрофанова Odds.ru.

«Зенит» был оштрафован на 500 тысяч рублей за указанный баннер.

Материалы по теме
КДК оштрафовал «Зенит» на 500 тысяч рублей за баннер в адрес министра спорта РФ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android