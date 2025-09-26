Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду забил 946-й гол в карьере

Криштиану Роналду забил 946-й гол в карьере
Комментарии

40-летний нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 946-й гол в карьере в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом». На 35-й минуте нападающий отличился с игры.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
26 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
0 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Мане – 9'     0:2 Роналду – 35'    

На протяжении карьеры Роналду забил 805 голов на клубном уровне и 141 мяч за сборную Португалии.

Криштиану Роналду забил второй гол «Аль-Насра» во встрече с «Аль-Иттихадом». В начале игры счёт открыл Садио Мане.

Действующее трудовое соглашение португальского форварда с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Спортдиректор «Балтики» объяснил, почему взял бы в команду не Роналду, а Батракова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android