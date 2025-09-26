40-летний нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 946-й гол в карьере в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом». На 35-й минуте нападающий отличился с игры.

На протяжении карьеры Роналду забил 805 голов на клубном уровне и 141 мяч за сборную Португалии.

Криштиану Роналду забил второй гол «Аль-Насра» во встрече с «Аль-Иттихадом». В начале игры счёт открыл Садио Мане.

Действующее трудовое соглашение португальского форварда с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.