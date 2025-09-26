Криштиану Роналду забил 946-й гол в карьере
Поделиться
40-летний нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 946-й гол в карьере в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом». На 35-й минуте нападающий отличился с игры.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
26 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
0 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Мане – 9' 0:2 Роналду – 35'
На протяжении карьеры Роналду забил 805 голов на клубном уровне и 141 мяч за сборную Португалии.
Криштиану Роналду забил второй гол «Аль-Насра» во встрече с «Аль-Иттихадом». В начале игры счёт открыл Садио Мане.
Действующее трудовое соглашение португальского форварда с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
23:24
-
23:17
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:20
-
22:08
-
22:03
-
21:59
-
21:58
-
21:51
-
21:39
-
21:34
-
21:21
-
21:12
-
21:10
-
21:02
-
21:01
-
20:59
-
20:56
-
20:55
-
20:53
-
20:51
-
20:51
-
20:50
-
20:40
-
20:37
-
20:35
-
20:30
-
20:18
-
20:16