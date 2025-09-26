Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Рафинью ни разу не поставили на первое место при голосовании на «ЗМ», Хвичу — один раз

Аудио-версия:
Нападающего сборной Бразилии и «Барселоны» Рафинью ни разу не поставили на первое место при голосовании на «Золотой мяч» — 2025. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, одноклубник Рафиньи Ламин Ямаль был размещён журналистами на этом месте 11 раз. Один из них расположил на первой строчке нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Также по одному разу на вершину списка поставили вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию и полузащитника «Наполи» Скотта Мактоминея.

В сезоне-2024/2025 Рафинья сыграл 57 матчей во всех соревнованиях, где забил 34 гола и сделал 25 результативных передач. Вместе с «Барселоной» футболист стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Бразилец занял пятое место в голосовании на «Золотой мяч».

Комментарии
