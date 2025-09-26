Скидки
Главная Футбол Новости

Дембеле: Месси первым поздравил меня с выигрышем «Золотого мяча»!

Дембеле: Месси первым поздравил меня с выигрышем «Золотого мяча»!
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал, что футболист «Интер Майами» Лионель Месси первым поздравил его с выигрышем награды лучшему игроку сезона «Золотой мяч» — 2025.

«Кто первым поздравил меня с «Золотым мячом»? Лео Месси! Он отправил мне сообщение напрямую», — приводит слова Дембеле аккаунт All About Argentina со ссылкой на L'Équipe на своей странице в социальной сети X.

Дембеле и Месси вместе выступали в составе «Барселоны» с 2017 по 2021 год.

В минувшем сезоне Дембеле отыграл 53 матча во всех турнирах на клубном уровне, он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов.

Комментарии
