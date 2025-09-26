Футболистки ЦСКА обыграли «Чертаново» и закрепили преимущество в турнирной таблице

Московский ЦСКА одержал победу над «Чертаново» в матче 22-го тура женской футбольной Суперлиги. Встреча в Москве завершилась со счётом 2:0. Голы забили Милена Николич и Юлия Мясникова. На 16-й минуте матча футболистка ЦСКА Надежда Смирнова не забила пенальти.

ЦСКА выиграл девятый матч подряд в чемпионате России, команда Максима Зиновьева набрала 52 очка и идёт первой в таблице. «Чертаново» занимает восьмое место с 25 очками. В тройке Суперлиги также находятся «Спартак» (51) и «Зенит» (42).

В следующем туре 3 октября ЦСКА сыграет дома с «Краснодаром», «Чертаново» встретится с «Рубином» из Казани.