Футболистки ЦСКА обыграли «Чертаново» и закрепили преимущество в турнирной таблице
Московский ЦСКА одержал победу над «Чертаново» в матче 22-го тура женской футбольной Суперлиги. Встреча в Москве завершилась со счётом 2:0. Голы забили Милена Николич и Юлия Мясникова. На 16-й минуте матча футболистка ЦСКА Надежда Смирнова не забила пенальти.
Россия — Суперлига (ж) . 22-й тур
26 сентября 2025, пятница. 20:15 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
2 : 0
Чертаново (ж)
Москва
1:0 Николич – 35' 2:0 Мясникова – 53'
ЦСКА выиграл девятый матч подряд в чемпионате России, команда Максима Зиновьева набрала 52 очка и идёт первой в таблице. «Чертаново» занимает восьмое место с 25 очками. В тройке Суперлиги также находятся «Спартак» (51) и «Зенит» (42).
В следующем туре 3 октября ЦСКА сыграет дома с «Краснодаром», «Чертаново» встретится с «Рубином» из Казани.
