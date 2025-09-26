Ловчев: мне стыдно смотреть на «Спартак». Но они всего на четыре очка отстают от лидера

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что ему стыдно смотреть на игру красно-белых.

«Мне стыдно смотреть на «Спартак». Не проигрывают — и это здорово? Только когда безнадёга, надо убирать тренера. Сейчас Станкович бесится от того, как судят, это передаётся команде. Но они уже всего на четыре очка отстают от лидера. В конце сезона посмотрим. Не трогайте «Спартак»! У Станковича каждый день новые игроки приходят», — сказал Ловчев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

После девяти туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые заработали 15 очков и на текущий момент занимают седьмое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В 10-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича встретится с «Пари НН». Игра состоится в воскресенье, 28 сентября.

