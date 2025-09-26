Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дембеле — о «ЗМ»: если у тебя нет хорошей команды, ты не сможешь показать результат

Дембеле — о «ЗМ»: если у тебя нет хорошей команды, ты не сможешь показать результат
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о завоевании награды лучшему игроку сезона «Золотой мяч» — 2025.

«Это коллективный «Золотой мяч», уже говорил об этом ранее. Потому что именно благодаря партнёрам я смог проявить себя на поле, выразить себя наилучшим образом. Они проделали невероятную работу. Все ребята подняли свой уровень, я тоже. Если у тебя нет хорошей команды, ты не сможешь показать хорошие результаты», — приводит слова Дембеле пресс-служба «ПСЖ».

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Энрике тепло встретил Дембеле и поцеловал его «Золотой мяч». Видео
Истории
Энрике тепло встретил Дембеле и поцеловал его «Золотой мяч». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android