Дембеле — о «ЗМ»: если у тебя нет хорошей команды, ты не сможешь показать результат

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о завоевании награды лучшему игроку сезона «Золотой мяч» — 2025.

«Это коллективный «Золотой мяч», уже говорил об этом ранее. Потому что именно благодаря партнёрам я смог проявить себя на поле, выразить себя наилучшим образом. Они проделали невероятную работу. Все ребята подняли свой уровень, я тоже. Если у тебя нет хорошей команды, ты не сможешь показать хорошие результаты», — приводит слова Дембеле пресс-служба «ПСЖ».

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов.