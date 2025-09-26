Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Иттихад» в матче Саудовской Про-Лиги

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Иттихадом» в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча в Джидде завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Голы забили Садио Мане (9-я минута) и Криштиану Роналду (35), которому Мане ассистировал. Для 40-летнего португальца это 946-й мяч в карьере.

«Аль-Наср» набрал 12 очков и возглавил таблицу Саудовской Про-Лиги, «Аль-Иттихад» с девятью очками располагается на второй строчке.

В следующем матче 18 октября «Аль-Наср» примет «Аль-Фатех», «Аль-Иттихад» днём ранее сыграет в гостях с «Аль-Фейхой».

«Аль-Иттихад» — действующий чемпион Саудовской Аравии. В минувшем сезоне «Аль-Наср» завоевал бронзу чемпионата, вторым стал «Аль-Хиляль».