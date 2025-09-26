Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Иттихад — Аль-Наср, результат матча 26 сентября 2025, счёт 0:2, 4-й тур Саудовской Про-Лиги 2025/2026

Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Иттихад» в матче Саудовской Про-Лиги
Комментарии

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Иттихадом» в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча в Джидде завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
26 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
0 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Мане – 9'     0:2 Роналду – 35'    

Голы забили Садио Мане (9-я минута) и Криштиану Роналду (35), которому Мане ассистировал. Для 40-летнего португальца это 946-й мяч в карьере.

«Аль-Наср» набрал 12 очков и возглавил таблицу Саудовской Про-Лиги, «Аль-Иттихад» с девятью очками располагается на второй строчке.

В следующем матче 18 октября «Аль-Наср» примет «Аль-Фатех», «Аль-Иттихад» днём ранее сыграет в гостях с «Аль-Фейхой».

«Аль-Иттихад» — действующий чемпион Саудовской Аравии. В минувшем сезоне «Аль-Наср» завоевал бронзу чемпионата, вторым стал «Аль-Хиляль».

Календарь чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
Материалы по теме
Мадридское дерби, испытание для Роналду, битва топ-клубов Италии. Главные матчи уикенда
Рейтинг
Мадридское дерби, испытание для Роналду, битва топ-клубов Италии. Главные матчи уикенда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android