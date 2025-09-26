Педри набрал 124 очка в голосовании на «Золотой мяч», Палмер — 211, Витинья — 703

Полузащитник «Барселоны» Педри набрал 124 очка в голосовании на «Золотой мяч» — 2025 и занял 11-е место. Среди футболистов этой позиции выше чемпиона Испании расположился Коул Палмер из «Челси». Англичанин набрал 211 очков и занял восьмую строчку. Полузащитник «ПСЖ» Витинья с 703 очками занял третье место в голосовании.

В сезоне-2024/2025 Педри сыграл 59 матчей во всех соревнованиях, он забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. Вместе с «Барселоной» футболист стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 140 млн.

