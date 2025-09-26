Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педри набрал 124 очка в голосовании на «Золотой мяч», Палмер — 211, Витинья — 703

Педри набрал 124 очка в голосовании на «Золотой мяч», Палмер — 211, Витинья — 703
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Педри набрал 124 очка в голосовании на «Золотой мяч» — 2025 и занял 11-е место. Среди футболистов этой позиции выше чемпиона Испании расположился Коул Палмер из «Челси». Англичанин набрал 211 очков и занял восьмую строчку. Полузащитник «ПСЖ» Витинья с 703 очками занял третье место в голосовании.

В сезоне-2024/2025 Педри сыграл 59 матчей во всех соревнованиях, он забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. Вместе с «Барселоной» футболист стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 140 млн.

Материалы по теме
Рафинью ни разу не поставили на первое место при голосовании на «ЗМ», Хвичу — один раз

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android