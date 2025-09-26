Гвардиола заявил, что ожидает от «Манчестер Сити» позитивных результатов по итогам сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне. «Горожане» располагаются на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками.

«Знаю, что мне никто не верит, но я невероятно оптимистичен и позитивно настроен относительно того, что произойдёт в этом сезоне», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

На протяжении нынешнего розыгрыша элитного дивизиона английского первенства «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0), уступил в матчах с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) и с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2), победил «Манчестер Юнайтед» (3:0) и сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1).

В следующем туре «горожане» 27 сентября примут на своём поле «Бёрнли».