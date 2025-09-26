Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола заявил, что ожидает от «Манчестер Сити» позитивных результатов по итогам сезона

Гвардиола заявил, что ожидает от «Манчестер Сити» позитивных результатов по итогам сезона
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне. «Горожане» располагаются на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками.

«Знаю, что мне никто не верит, но я невероятно оптимистичен и позитивно настроен относительно того, что произойдёт в этом сезоне», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

На протяжении нынешнего розыгрыша элитного дивизиона английского первенства «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0), уступил в матчах с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) и с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2), победил «Манчестер Юнайтед» (3:0) и сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1).

В следующем туре «горожане» 27 сентября примут на своём поле «Бёрнли».

Материалы по теме
Интересный подход к тренировкам в «Краснодаре». Футболисты занимаются с борцами
Истории
Интересный подход к тренировкам в «Краснодаре». Футболисты занимаются с борцами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android