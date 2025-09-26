Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кейн забил 100 голов за «Баварию» в 104 матчах — быстрее всех в топ-5 лигах в XXI веке

Нападающий Гарри Кейн достиг отметки в 100 забитых мячей в составе «Баварии», оформив дубль в игре 5-го тура чемпионата Германии с «Вердером».

Как информирует Squawka, англичанину понадобилось наименьшее количество матчей (104), чтобы достичь подобного показателя за один клуб среди всех футболистов из топ-5 лиг в XXI веке. Кейн превзошёл достижение форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и бывшего нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Оба футболиста забили 100 голов, проведя 105 матчей.

Кейн перешёл в «Баварию» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме В «Баварии» оценили вероятность ухода форварда клуба Гарри Кейна

Лучший бомбардир в мировом футболе: