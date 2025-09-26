Скидки
Главная Футбол Новости

Кейн забил 100 голов за «Баварию» в 104 матчах — быстрее всех в топ-5 лигах в XXI веке

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Гарри Кейн достиг отметки в 100 забитых мячей в составе «Баварии», оформив дубль в игре 5-го тура чемпионата Германии с «Вердером».

Германия — Бундеслига . 5-й тур
26 сентября 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Та – 22'     2:0 Кейн – 45'     3:0 Кейн – 65'     4:0 Лаймер – 87'    

Как информирует Squawka, англичанину понадобилось наименьшее количество матчей (104), чтобы достичь подобного показателя за один клуб среди всех футболистов из топ-5 лиг в XXI веке. Кейн превзошёл достижение форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и бывшего нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Оба футболиста забили 100 голов, проведя 105 матчей.

Кейн перешёл в «Баварию» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
