Кейн забил 100 голов за «Баварию» в 104 матчах — быстрее всех в топ-5 лигах в XXI веке

Нападающий Гарри Кейн достиг отметки в 100 забитых мячей в составе «Баварии», оформив дубль в игре 5-го тура чемпионата Германии с «Вердером».
Как информирует Squawka, англичанину понадобилось наименьшее количество матчей (104), чтобы достичь подобного показателя за один клуб среди всех футболистов из топ-5 лиг в XXI веке. Кейн превзошёл достижение форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и бывшего нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Оба футболиста забили 100 голов, проведя 105 матчей.
Кейн перешёл в «Баварию» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.
Лучший бомбардир в мировом футболе:
