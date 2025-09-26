Дубль Кейна позволил «Баварии» разгромить «Вердер» в матче Бундеслиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Бавария» и «Вердер». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Франк Вилленборг. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма счёт в игре открыл защитник «Баварии» Жонатан Та. На 45-й минуте форвард Гарри Кейн укрепил преимущество хозяев, забив с пенальти. На 65-й минуте Кейн оформил дубль. В концовке встречи защитник Конрад Лаймер забил четвёртый мяч мюнхенской команды.

После пяти матчей Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 15 очков и занимает первое место. «Вердер» заработал четыре очка и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре «красные» победили «Хоффенхайм» со счётом 4:1, а «Вердер» проиграл «Фрайбургу» (0:3).

