Бавария — Вердер, результат матча 26 сентября 2025, счёт 4:0, 5-й тур Бундеслиги 2025/2026

Дубль Кейна позволил «Баварии» разгромить «Вердер» в матче Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Бавария» и «Вердер». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Франк Вилленборг. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
26 сентября 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Та – 22'     2:0 Кейн – 45'     3:0 Кейн – 65'     4:0 Лаймер – 87'    

В середине первого тайма счёт в игре открыл защитник «Баварии» Жонатан Та. На 45-й минуте форвард Гарри Кейн укрепил преимущество хозяев, забив с пенальти. На 65-й минуте Кейн оформил дубль. В концовке встречи защитник Конрад Лаймер забил четвёртый мяч мюнхенской команды.

После пяти матчей Бундеслиги команда Венсана Компани набрала 15 очков и занимает первое место. «Вердер» заработал четыре очка и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре «красные» победили «Хоффенхайм» со счётом 4:1, а «Вердер» проиграл «Фрайбургу» (0:3).

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Кейн забил 100 голов за «Баварию» в 104 матчах — быстрее всех в топ-5 лигах в XXI веке

Лучший бомбардир в мировом футболе:

