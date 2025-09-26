Усман Дембеле рассказал, что поменялось в его жизни после завоевания «Золотого мяча»

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал, что поменялось в его жизни после завоевания награды лучшему игроку сезона «Золотой мяч» — 2025.

«Во мне совсем ничего не изменилось. Постараюсь играть так же хорошо, как обычно, в каждом матче, на каждой тренировке. Выкладываться на все 100%. Постараюсь помочь команде, помочь ей выиграть трофеи, потому что мы должны продолжать писать историю вместе с клубом. У нас молодой состав, ещё много лет впереди. И мы все хотим новых трофеев в ближайшие годы», — приводит слова Дембеле пресс-служба «ПСЖ».

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов.