Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Усман Дембеле рассказал, что поменялось в его жизни после завоевания «Золотого мяча»

Усман Дембеле рассказал, что поменялось в его жизни после завоевания «Золотого мяча»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал, что поменялось в его жизни после завоевания награды лучшему игроку сезона «Золотой мяч» — 2025.

«Во мне совсем ничего не изменилось. Постараюсь играть так же хорошо, как обычно, в каждом матче, на каждой тренировке. Выкладываться на все 100%. Постараюсь помочь команде, помочь ей выиграть трофеи, потому что мы должны продолжать писать историю вместе с клубом. У нас молодой состав, ещё много лет впереди. И мы все хотим новых трофеев в ближайшие годы», — приводит слова Дембеле пресс-служба «ПСЖ».

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Реакция родного клуба Дембеле на победу француза в голосовании за «Золотой мяч». Видео
Истории
Реакция родного клуба Дембеле на победу француза в голосовании за «Золотой мяч». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android