«Марсель» одержал волевую победу в матче со «Страсбургом» благодаря голу на 90+1-й минуте

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Страсбург» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Пиньяр. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

В начале второго тайма счёт в игре открыл полузащитник хозяев Абдул Уаттара. На 78-й минуте форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равновесие. На 90+1-й минуте защитник Микаэль Мурильо забил победный мяч гостей.

После шести матчей чемпионата Франции «Страсбург» набрал 12 очков и занимает пятое место. «Марсель» заработал 12 очков и располагается на первой строчке.

В следующем туре «Страсбург» встретится с «Анже» (5 октября), а «Марсель» — с «Метцом» (4 октября).

