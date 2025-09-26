Скидки
Главная Футбол Новости

Страсбург — Марсель, результат матча 26 сентября 2025, счёт 1:2, 6-й тур Лиги 1 2025/2026

«Марсель» одержал волевую победу в матче со «Страсбургом» благодаря голу на 90+1-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Страсбург» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Пиньяр. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
26 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
Марсель
Марсель
1:0 Уаттара – 49'     1:1 Обамеянг – 78'     1:2 Мурильо – 90+1'    

В начале второго тайма счёт в игре открыл полузащитник хозяев Абдул Уаттара. На 78-й минуте форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг восстановил равновесие. На 90+1-й минуте защитник Микаэль Мурильо забил победный мяч гостей.

После шести матчей чемпионата Франции «Страсбург» набрал 12 очков и занимает пятое место. «Марсель» заработал 12 очков и располагается на первой строчке.

В следующем туре «Страсбург» встретится с «Анже» (5 октября), а «Марсель» — с «Метцом» (4 октября).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
