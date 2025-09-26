Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дембеле заявил, что хотел бы сохранить свои лучшие качества после завоевания «ЗМ»

Дембеле заявил, что хотел бы сохранить свои лучшие качества после завоевания «ЗМ»
Комментарии

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле заявил, что хотел бы сохранить все свои лучшие качества после завоевания награды лучшему игроку сезона «Золотой мяч» — 2025.

«Честно говоря, хотел бы сохранить свой стиль игры. То, как я играю, как выражаю себя на поле, – всё это. Постараюсь показать отличную игру в каждом матче и выкладываться на все 100%, – сказал вингер «ПСЖ».

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Дембеле стал 10-м игроком в истории футбола с ЛЧ, ЧМ и «ЗМ»
Истории
Дембеле стал 10-м игроком в истории футбола с ЛЧ, ЧМ и «ЗМ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android