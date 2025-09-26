Дембеле заявил, что хотел бы сохранить свои лучшие качества после завоевания «ЗМ»

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле заявил, что хотел бы сохранить все свои лучшие качества после завоевания награды лучшему игроку сезона «Золотой мяч» — 2025.

«Честно говоря, хотел бы сохранить свой стиль игры. То, как я играю, как выражаю себя на поле, – всё это. Постараюсь показать отличную игру в каждом матче и выкладываться на все 100%, – сказал вингер «ПСЖ».

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов.