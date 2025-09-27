Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вот кто мы!» Роналду эмоционально отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче Про-Лиги

«Вот кто мы!» Роналду эмоционально отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче Про-Лиги
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после победы команды из Эр-Рияда в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» со счётом 2:0. В этой встрече 40-летний форвард отметился голом. Он поразил ворота соперника на 35-й минуте.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
26 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
0 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Мане – 9'     0:2 Роналду – 35'    

«Это «Аль-Наср»! Вот кто мы!» — написал португальский футболист, сопроводив публикацию эмодзи огня.

«Аль-Наср» набрал 12 очков и возглавил таблицу саудовской Про-Лиги, «Аль-Иттихад» с девятью очками располагается на второй строчке.

В следующем матче 18 октября «Аль-Наср» примет «Аль-Фатех», «Аль-Иттихад» днём ранее сыграет в гостях с «Аль-Фейхой».

Материалы по теме
Криштиану Роналду забил 946-й гол в карьере

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android