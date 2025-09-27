«Вот кто мы!» Роналду эмоционально отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче Про-Лиги

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после победы команды из Эр-Рияда в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» со счётом 2:0. В этой встрече 40-летний форвард отметился голом. Он поразил ворота соперника на 35-й минуте.

«Это «Аль-Наср»! Вот кто мы!» — написал португальский футболист, сопроводив публикацию эмодзи огня.

«Аль-Наср» набрал 12 очков и возглавил таблицу саудовской Про-Лиги, «Аль-Иттихад» с девятью очками располагается на второй строчке.

В следующем матче 18 октября «Аль-Наср» примет «Аль-Фатех», «Аль-Иттихад» днём ранее сыграет в гостях с «Аль-Фейхой».

Лучший бомбардир в мировом футболе: