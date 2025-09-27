«Вот кто мы!» Роналду эмоционально отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче Про-Лиги
Поделиться
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после победы команды из Эр-Рияда в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» со счётом 2:0. В этой встрече 40-летний форвард отметился голом. Он поразил ворота соперника на 35-й минуте.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
26 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
0 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Мане – 9' 0:2 Роналду – 35'
«Это «Аль-Наср»! Вот кто мы!» — написал португальский футболист, сопроводив публикацию эмодзи огня.
«Аль-Наср» набрал 12 очков и возглавил таблицу саудовской Про-Лиги, «Аль-Иттихад» с девятью очками располагается на второй строчке.
В следующем матче 18 октября «Аль-Наср» примет «Аль-Фатех», «Аль-Иттихад» днём ранее сыграет в гостях с «Аль-Фейхой».
Материалы по теме
Лучший бомбардир в мировом футболе:
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
00:50
-
00:41
-
00:40
-
00:31
-
00:30
-
00:20
-
00:18
-
00:06
-
00:00
- 26 сентября 2025
-
23:54
-
23:44
-
23:40
-
23:24
-
23:17
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:20
-
22:08
-
22:03
-
21:59
-
21:58
-
21:51
-
21:39
-
21:34
-
21:21
-
21:12
-
21:10
-
21:02
-
21:01
-
20:59