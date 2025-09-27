Гарри Кейн отреагировал на слухи о возможном возвращении в Англию

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал информацию, что он может покинуть мюнхенский клуб и вернуться в Англию. Ранее СМИ сообщали, что 32-летний футболист может вернуться на родину после чемпионата мира 2026 года.

«Думаю ли я об этом? На текущий момент нет. Я действительно счастлив здесь. У меня осталось два года по контракту. Наслаждаюсь каждым моментом. Не думаю о возвращении в Англию. Мне нравится работать с командой, тренером, надеюсь, мы продолжим добиваться успехов.

Является ли «Бавария» лучшим местом для завоевания трофеев? Да, безусловно», — приводит слова англичанина аккаунт Bayern & Germany на своей странице в социальной сети X.

Кейн перешёл в немецкий клуб из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Нападающий находился в системе лондонской команды с 2004 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

