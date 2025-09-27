Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дубль Павлидиса принёс «Бенфике» вторую победу в чемпионате Португалии при Моуринью

«Бенфика» одержала победу над «Жил Висенте» в матче 7-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча, которая прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, завершилась со счётом 2:1.

В составе «Бенфики» дубль оформил Вангелис Павлидис, который отличился с игры на 18-й минуте, а на 26-й реализовал пенальти. У «Жил Висенте» мяч забил Луиш Эстевеш (11).

В концовке матча за две жёлтые карточки был удалён игрок гостей Хеверттон Сантос.

«Бенфика» одержала вторую победу в трёх матчах под руководством Жозе Моуринью (две победы и ничья), набрала 17 очков и располагается на второй строчке португальской Примейры. «Жил Висенте» с 13 очками занимает четвёртое место.

В следующем туре Примейры 5 октября «Бенфика» сыграет в гостях с лидером чемпионата — «Порту», «Жил Висенте» днём ранее примет «Эштрелу».

Ближайший матч «Бенфика» Моуринью проведёт 30 сентября — лиссабонская команда отправится в Лондон, где сыграет с «Челси» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.