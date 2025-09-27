Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бенфика — Жил Висенте, результат матча 26 сентября 2025, счёт 2:1, 7-й тур чемпионата Португалии 2025/2026

Дубль Павлидиса принёс «Бенфике» вторую победу в чемпионате Португалии при Моуринью
Аудио-версия:
Комментарии

«Бенфика» одержала победу над «Жил Висенте» в матче 7-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча, которая прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, завершилась со счётом 2:1.

Португалия — Примейра . 7-й тур
26 сентября 2025, пятница. 22:15 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
2 : 1
Жил Висенте
Барселуш
0:1 Эстевеш – 11'     1:1 Павлидис – 18'     2:1 Павлидис – 26'    
Удаления: нет / Santos – 90+9'

В составе «Бенфики» дубль оформил Вангелис Павлидис, который отличился с игры на 18-й минуте, а на 26-й реализовал пенальти. У «Жил Висенте» мяч забил Луиш Эстевеш (11).

В концовке матча за две жёлтые карточки был удалён игрок гостей Хеверттон Сантос.

«Бенфика» одержала вторую победу в трёх матчах под руководством Жозе Моуринью (две победы и ничья), набрала 17 очков и располагается на второй строчке португальской Примейры. «Жил Висенте» с 13 очками занимает четвёртое место.

В следующем туре Примейры 5 октября «Бенфика» сыграет в гостях с лидером чемпионата — «Порту», «Жил Висенте» днём ранее примет «Эштрелу».

Ближайший матч «Бенфика» Моуринью проведёт 30 сентября — лиссабонская команда отправится в Лондон, где сыграет с «Челси» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Календарь чемпионата Португалии
Турнирная таблица чемпионата Португалии
Материалы по теме
«Бенфика» во 2-м матче Моуринью потеряла очки с одним из аутсайдеров чемпионата Португалии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android