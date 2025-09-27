Скидки
Российская тренер-реабилитолог подписала контракт с «Фиорентиной»

Российская тренер-реабилитолог Мария Бурова подписала контракт с итальянской «Фиорентиной». Ранее Мария работала в штабе Сергея Семака в «Уфе» и «Зените».

Отметим, Бурова принимала участие в процессе восстановления от серьёзной травмы 27-летнего форварда Кристиана Куаме, который вернулся в строй после разрыва крестообразных связок. Россиянка продолжит сотрудничество с мужской командой, а также будет приглашена к работе с женской «Фиорентиной».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», набрав 12 очков за четыре матча. «Фиорентина» занимает 17-е место. В активе команды два набранных очка.

