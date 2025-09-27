«Надеюсь, забью ещё сотню». Кейн — об исторических 100 голах в составе «Баварии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями от достижения отметки в 100 голов в составе мюнхенской команды. Англичанину понадобилось наименьшее количество матчей (104), чтобы достичь подобного показателя за один клуб среди всех футболистов из топ-5 лиг в XXI веке.

«Это безумие, даже для меня. Забить 100 голов за этот великий клуб — большая честь. Данное достижение также является заслугой моих товарищей по команде и тренерского штаба. Они помогают мне. Очень горжусь тем, что смог добиться подобного настолько быстро. Надеюсь, смогу забить ещё 100 голов как можно скорее», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

Англичанин установил указанное достижение в матче 5-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (4:0), он оформил дубль.

