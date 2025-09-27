«Это не то же самое, что пойти в «Ашан» и скупить там всё». Энрике — о трансферах «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике необычно высказался о трансферной кампании клуба.

«Найти игроков для «Пари Сен-Жермен» непросто. Это не то же самое, что пойти в «Ашан» и скупить там всё.

Когда ищем игрока для «ПСЖ», мы должны быть внимательными ко всему. К человеку, к деньгам… Потому что если вы платите за игрока большие деньги, на него оказывается большое давление. Однако мы команда, это показали и в прошлом году. Мы сохраняем спокойствие и готовы всё проанализировать. Знаем, найти футболистов, которые соответствуют нашим представлениям, непросто», — приводит слова Энрике RMC Sport.