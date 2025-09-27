Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не то же самое, что пойти в «Ашан» и скупить там всё». Энрике — о трансферах «ПСЖ»

«Это не то же самое, что пойти в «Ашан» и скупить там всё». Энрике — о трансферах «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике необычно высказался о трансферной кампании клуба.

«Найти игроков для «Пари Сен-Жермен» непросто. Это не то же самое, что пойти в «Ашан» и скупить там всё.

Когда ищем игрока для «ПСЖ», мы должны быть внимательными ко всему. К человеку, к деньгам… Потому что если вы платите за игрока большие деньги, на него оказывается большое давление. Однако мы команда, это показали и в прошлом году. Мы сохраняем спокойствие и готовы всё проанализировать. Знаем, найти футболистов, которые соответствуют нашим представлениям, непросто», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Материалы по теме
Энрике тепло встретил Дембеле и поцеловал его «Золотой мяч». Видео
Истории
Энрике тепло встретил Дембеле и поцеловал его «Золотой мяч». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android