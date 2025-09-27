Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо высказался о своём первом дерби Мадрида в качестве тренера

Хаби Алонсо высказался о своём первом дерби Мадрида в качестве тренера
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от грядущего матча с «Атлетико», который состоится 27 сентября. Это дерби станет первым для испанского специалиста в качестве тренера «сливочных».

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игры на «Метрополитано» отличаются особым соперничеством. Это красивое зрелище. Надеюсь, мы сможем насладиться им. Турнирная таблица не говорит о многом, матч будет сложным, нам придётся потрудиться.

Прекрасная атмосфера. Эти дерби особенные, что уже было заметно по атмосфере в городе и в обществе последние дни. Когда вы знаете, что поставлено на карту, это мотивирует, появляется особое желание преуспеть. Мы надеемся на мощную атмосферу», — приводит слова Алонсо AS.

Материалы по теме
Симеоне ответил, кто в лучшей форме подходит к дерби Мадрида: Мбаппе или Альварес

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android