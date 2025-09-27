Хаби Алонсо высказался о своём первом дерби Мадрида в качестве тренера

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от грядущего матча с «Атлетико», который состоится 27 сентября. Это дерби станет первым для испанского специалиста в качестве тренера «сливочных».

«Игры на «Метрополитано» отличаются особым соперничеством. Это красивое зрелище. Надеюсь, мы сможем насладиться им. Турнирная таблица не говорит о многом, матч будет сложным, нам придётся потрудиться.

Прекрасная атмосфера. Эти дерби особенные, что уже было заметно по атмосфере в городе и в обществе последние дни. Когда вы знаете, что поставлено на карту, это мотивирует, появляется особое желание преуспеть. Мы надеемся на мощную атмосферу», — приводит слова Алонсо AS.

