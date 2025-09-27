Скидки
«Жирона» не одержала ни одной победы в семи стартовых матчах чемпионата Испании

Комментарии

Футбольный клуб «Жирона» потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью на старте сезона испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. Сегодня, 27 сентября, команда в домашнем матче не смогла обыграть «Эспаньол». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Испания — Примера . 7-й тур
26 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 0
Эспаньол
Барселона

Ранее «Жирона» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) и «Сельтой» (1:1), а также потерпела поражения от «Леванте» (0:4), «Севильи» (0:2), «Вильярреала» (0:5) и «Райо Вальекано» (1:3).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший 18 очков. На второй строчке располагается «Барселона» (16), тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (13).

