Талалаев: могу показать обзывательства кого-то в мой адрес, чтобы мотивировать игроков

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, какими способами мотивирует игроков своей команды на результат.

«Могу показать футболистам статью, историю матчей, чьи-то обзывательства в мой адрес, чтобы дальше мотивировать игроков. А иногда просто ничего не стоит говорить. Иногда прошу сказать самого игрока, второй тренер у меня может высказаться.

Можно вообще попросить прийти руководителей, которые говорят очень нужные слова — «двойные премиальные». Это может мотивировать в момент, когда тебе не хватает эмоций, видишь, что футболисты перестали быть концентрированными, не хватает отдачи, дисциплины. Мотивация разная может быть. Кому-то нужны софиты, кому-то — финансы, кому-то — уважение близких, кому-то — закрыть что-то из детства. У мужчин много проблем оттуда. Поэтому здесь нет унифицированного средства, каждый раз приходится искать что-то новое", — сказал Талалаев на подкасте Cappuccino and Catenaccio.

Грандиозный рекорд «Балтики» в РПЛ! Но команда Талалаева споткнулась о своего клона
