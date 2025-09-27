Скидки
Владислав Радимов рассказал, кого считает фаворитом в матче ЦСКА — «Балтика»

Экс-полузащитник ЦСКА Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между армейцами и калининградской «Балтикой».

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
«ЦСКА очень высоко поднял планку ожиданий после яркого старта сезона. Теперь многие ждут, что армейцы и дальше пройдутся катком по всем соперникам, но это неверно. Хотя даже на спаде ЦСКА остаётся довольно‑таки сильной командой, и я считаю их фаворитами матча против «Балтики». Учитывая фактор своего поля, я думаю, что ЦСКА победит. В конце концов, «Балтика» должна же когда‑то проиграть в чемпионате», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА и «Балтика» встретятся в очном матче 10-го тура РПЛ 28 сентября, игра состоится на московском стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 14:30 мск.

Красно-синие набрали 18 очков в девяти матчах и находятся на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. «Балтика» с 17 очками занимает третью строчку турнирной таблицы, калининградцы не потерпели в текущем чемпионате ни одного поражения.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

