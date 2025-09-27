Никитин: в Кубке России ЦСКА было некомфортно даже против второго состава «Балтики»

Экс-защитник «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин объяснил, почему ЦСКА будет сложно в домашнем матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой».

«Балтика» сейчас — возможно, самый нежеланный соперник в РПЛ. Они держат свой высокий уровень на протяжении всего сезона. У них высокий уровень футбола, в том числе в плане беговой активности и выигрыша единоборств. ЦСКА в недавнем кубковом матче некомфортно чувствовал себя даже против второго состава балтийцев! Талалаев привил команде ментальную уверенность, и при нём команда демонстрирует великолепную физическую форму», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА и «Балтика» встретятся в матче 10-го тура РПЛ 28 сентября, игра состоится на московском стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 14:30 мск. 18 сентября в очной игре группового этапа Фонбет Кубка России, которая стоялась на этом же стадионе, «Балтика» одержала победу в затяжной серии пенальти (1:1, пен. 10:9).

Красно-синие набрали 18 очков в девяти матчах и находятся на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. «Балтика» с 17 очками занимает третью строчку турнирной таблицы, калининградцы не потерпели в текущем чемпионате ни одного поражения.

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России